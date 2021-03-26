香港殿堂級樂隊達明一派在1986年3月27日正式出道加入樂壇，35年來堅持藉着音樂，記下這遍土地經歷的事，陪伴熱愛香港的人成長。去年11月中，黃耀明與劉以達於灣仔伊利沙伯體育館舉行6場「達明一派《REPLAY神經/意難平》演唱會2020》」，在社會動盪及疫情困擾之下，以歌聲為大家打氣。

明哥今早分別在個人社交平台及達明一派的專頁分享去年演唱會的相片，並寫上「聽日3月27號係達明一派踏入樂壇35周年，我哋準備咗好多音樂同大家分享，晏少少就公布。一轉眼就玩咗半世音樂。」消息一出為樂迷帶來不少驚喜，不少樂迷留言「期待」，亦有心水清的樂迷寫上「仲希望會喺二汶演唱會見到你」，因為明天是林二汶舉行首個紅館演唱會的大日子。另一方面，即將開騷的二汶，今日凌晨時份已經急不及待在IG分享紅館場內控制台的相片，並寫上hashtag「係真㗎……」、「OneDayToGo」、「TheBeginningOfFaithLive」、「林二首個紅館演唱會」。

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