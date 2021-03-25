這些年全世界都很懷念80年代，荷李活有《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984），韓劇有《請回答1988》，台灣上月開播的《天橋上的魔術師》，也以80年代做背景，更以超過2,000萬港元，重新建構1992年已經拆卸的中華商場，帶來頗大迴響，亦創下高收視。

位於西門町的中華商場，是不少台灣人70、80年代的集體回憶，可以說是我們大笪地、黃金商場及旺角荷李活中心的混合體，內裏集合各種平民商品店舖，不少店舖以家庭式經營，前舖後居，當中鄰里關係則像香港屋邨，親密得來是非多多。劇集以商場出現一個神秘的魔術師，展現各店舖各家庭的小故事，加點奇幻元素，講出那年代台灣年輕人的成長經歷。

身為香港觀眾，會有種奇怪的感覺，既熟悉又陌生，因為台灣是華語社會，和香港鄰近，很多回憶都是共通。例如看的都是那些漫畫，玩的都是任天堂，其中在商場出現的街機，玩鹹濕遊戲《麻雀學園》，以按H做出下流動作，亦曾在香港盛行。而被打手板體罰，割包皮後痛苦萬分，也是兩地小朋友的共同煩惱。

不過兩地生活當然會有差異，劇集尤其反映，當時台灣社會籠罩白色恐怖，老師要學生檢舉父母，商場隱藏特務，有店舖偷賣禁書，老闆放火燒毀更意外導致全家死，生活在80年代的香港人，就沒有這種政治問題。不過亦有台灣網友指出，社會上政治打壓最嚴重於50、60年代，到80年代已完全消失，當年逛商場純粹吃喝玩樂，質疑導演硬加不合時代的情節，背後另有目的。

劇集改編自台灣著名作家吳明益同名小說，導演楊雅喆又曾以電影《血觀音》及《女朋友。男朋友》獲獎無數，分別令惠英紅及桂綸鎂當上金馬影后，所以牌面一打出來就受盡掌聲，只是劇集雖然懷舊片段有趣，服裝、音樂花盡心思，但因沒有主體故事，劇情略嫌空洞薄弱，追看性不高，就算演員用心演繹，發揮機會都不大。當中最搶眼的，竟然是由我們袁富華客串演出其中一間西裝店老闆，一舉手一投足完全裁縫上身，光芒四射。大概是香港演員習慣拍合拍片，已學懂在亂七八糟的故事中表現自己。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。