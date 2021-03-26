龍門冰室負責人張俊傑日前在網上公開呼籲救亡，雖然晚市堂食重開，但政府先後兩次禁晚市堂食，令餐廳入不敷支，積壓太多債務，直言「我哋好可能捱唔住了」，希望獲香港人支持「可以捱過呢一關」。曾經在劇場界同樣受到疫情影響，經歷過徬徨同無助的梁祖堯，昨日在FB出post支持龍門冰室，甚至去到餐廳做樓面，希望他們可以捱過這一關。

梁祖堯在FB撰寫長文，他接獲一個曾經做過記者的朋友通知，龍門冰室告急，連執達吏都已經出現，令他回想自己第一條免費廣告系列片，正正就係龍門冰室，所以聽到這消息後，覺得很心痛，朋友問他可否到餐廳吃飯兼影相，湊巧梁祖堯昨日要開工拍《空肚講宵夜》，所以他決定收工後到尖沙嘴店。

因為拍節目期間不停進食，所以去到餐廳的一刻，實在「飽到食唔落」，於是梁祖堯提議幫手做店員，「佢叫我收錢，以我數學嘅能力我真係唔想令到間舖頭雪上加霜，所以就做咗一晚樓面」。見到許多人到來撐場，7點至10點真的忙到不可開交，「其實真係好忙好忙，幫手帶位執枱落單，真係連出個post叫大家落嚟都冇時間」。

困難時間幫得就幫

梁祖堯稱知道以前關於龍門冰室的有好多風波，但係無論如何他會選擇相信龍門冰室及張先生，信他們與香港人同行，同時呼籲大家繼續支持，讓龍門冰室渡過難關「加油呀」。最初有不少網民留言，質問梁祖堯為何要去撐龍門冰室，有人繼續鬧爆餐廳食物質素和員工態度惡劣，亦有人覺得大把黃店告急，何解要去撐這間是非多多的餐廳，梁祖堯卻留言解釋：「其實，有爭議係不爭的事實，人誰無過？功德多定過錯多，我信時間會有定案了。喺困難嘅時間，我都想幫得就幫。如果係唔支持，唔去無可厚非的。如果你支持，就去幫幫佢過呢一關。不喜勿插，雪中不送炭，又何必加霜而誅之呢？每日唔開心失望嘅事已經太多了，香港人，心都好攰了。你係，我都係。」

放過自己放過人

後來負責人張俊傑亦留言感謝，梁祖堯亦表示：「唔好客氣啦。惹來爭議，係預計之內的事。就算講多難聽的説話，他們都不會是敵人。我自己做人宗旨，與其執念其過錯，何不更珍惜他們的付出？我衷心感激你所有的付出。加油！」有網民留言支持梁祖堯，問他幾時再去餐廳幫手，有人說「我希望香港嘅名人可以向阿祖學習，鬥夠啦！各位，我知大家都好有性格，不過真係鬥夠」、「本來仍有點猶豫，不過見到你就唔使再諗啦，啱！每日嘅唔開心已經太多，多到好over，大家或者都雪中送炭，放過自己放過人，係艱難中一齊添啲暖」、「唔支持就唔好去幫襯，何必再批鬥呢？人民鬥人民，你話邊個最開心」。

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