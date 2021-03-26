韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元，大前年嫁比自己年輕18歲的大陸網紅男友陳華，兩人育有一女。上月咸素元和陳華驚爆離婚的消息，當時有指陳華離家出走擬搬回大陸，而最終咸素元成功挽回婚姻。

IG晒親密照

咸素元近日孖老公、女兒及奶奶到釜山旅遊，她更頻頻上載一家三口合照及與陳華的親密照，包括兩人隔着口罩咀嘴的相片，她更甜蜜寫道：「想避開接吻卻一下子被老公捉住，有種少女的感覺，以前會大方回應，為何現在這麼害羞？」大方放閃，力證感情依舊。

爆造假爭議

雖然婚變一事平復，但咸素元近日再爆出造假爭議，有網民質疑她在節目《妻子的味道》上公開的位於大陸的婆家，原來是出租的Airbnb別墅，因此引起熱議。從網民公開的相片可見，該幢登記在Airbnb上可出租的別墅位於哈爾濱黑龍江一帶，而房屋結構、室內裝飾、家具等都與節目中公開的模樣完全一致。

網民又寫道：「在中國是不可以擁有私人土地的，為甚麼在節目上謊稱自己的婆家是大地主？如果真的要造假就認真一點，每次都這麼明顯的謊言，看來陳華是有錢人一事都是大話。」

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