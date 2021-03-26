香港電台資深DJ車淑梅和丈夫、前香港電台助理廣播處長張文新，今天出席會展義工活動時，提到新任廣播處長李百全空降上場後，加緊審查港台節目搞到風波不斷，張文新表示有留意：「始終我不在其位，好多細節要掌握返先得，我希望大家多啲支持一個公營廣播機構，雖然香港電台係一個政府部門，既然政府承諾咗佢哋做一個公營廣播嘅角色，證明公營廣播都重要嘅。」

張文新又指自己對於公營廣播有信念，希望大家能給多些空間讓港台履行其應有的角色：「希望可以磨合，好多爭拗，對在位嘅同事好大壓力，希望邊個做處長都好，可以尊重公營廣播嘅精神，做得好嘅話相信對香港發展係好嘅。」淑梅姐補充說：「我哋（港台）已經有90幾年歷史，好有經驗，希望個招牌越省越光亮。」對於有網民擔心港台「招牌不保」，她說：「唔會嘅，大家都係一條心做好，希望磨合得好，希望新處長可以多啲了解同事嘅諗法。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！