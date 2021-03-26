抗疫到倦勞，不禁令人諗，到底還會有可以穿高跟鞋的日子嗎？不穿高跟鞋，也一樣可以得到時尚升高的效果，2021春夏大熱Chunky Sandals！厚厚的Straps、巨型鞋扣、三吋鬆糕底或厚底，名牌天橋look： Valentino、Simone Rocha、 Gabriela Hearst、Erdem、Tod’s等，處處可見，時尚舒服，是時侯換季了。

【 華麗鞋帶 】

Birkenstocks式、踢拖款雙帶涼鞋，今季有更多華麗浪漫、chunky的細節，令粗帶涼鞋由本身較laid-back 的風格，提升到high fashion層面。女神孫藝珍穿上Valentino近季焦點的玫瑰花皮涼鞋，具立體感、如手工雕刻的花瓣造型涼鞋，搭配白恤衫、黑裙，一樣優雅時尚。Valentino版本呈現浪漫氣息，Alexander McQueen則有鍋釘的rock味版本，近季狂聯乘的Birkenstocks，則有各類色彩。

【百變厚底 】

厚厚的Platform Sandals是今季熱門之選，鞋底亦更多變奏版，大路的水松底之外，Tod’s、Alaia以超級高、鞋底全平的flatform鬆糕涼鞋出現。Simon Rocha的天橋look 涼鞋，鬆糕底則修飾成帶運動風的曲線底，鞋面點綴珍珠美，甜美獨特。Rick Own的半透明膠底gladiator sandals，帶太空戰士味.

【色彩質料 】

對比人字拖、羅馬涼鞋的輕快，chunky platforms更着重質感和時尚度。以不同材料、色彩帶來視覺衝擊及新鮮感，BV鮮綠織紋涼鞋，色彩衝擊眼球； Gucci的雙扣厚底玩味強項的時代衝突感；Roger Viviers的鮮艷bold color閃石巨扣，同樣是新季關注度高的涼鞋，搭配牛仔褲或女性化的春日碎花裙，時尚百搭。

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