廿年前，成日聽到人問「阿Sa靚啲定阿嬌靚啲」，靚唔靚呢啲就好主觀，今年係Twins出道二十周年，但係受疫情影響之下，能開周年演唱會機會好微，今日蔡卓妍（阿Sa）現身尖沙嘴杯麵紀念館開幕。

阿Sa最近忙於同劉德華、梁朝偉拍攝新戲《金手指》，她笑言：「同華仔嘅部份已經拍完，而家同偉仔拍緊有感情戲。」對於有否被偉仔電暈，阿Sa笑笑口：「我係去拍戲，唔係去識男仔，不過鏡頭以外都有嘅。」她預計4月完成拍攝，之後阿Sa就上大陸搵鍾欣潼（阿嬌）。

阿Sa指今年5月18日是Twins出道20周年，當日會推出紀念歌，她說：「本來今年搞20周年紀念演唱會，但爭唔到期，要延至明年5月前，5月前都仲算係20周年。」容祖兒日前在喉嚨插針針炙，阿Sa代祖兒解釋稱她並非失聲，只是用聲過度要針灸保養。

對於會否勸祖兒少說話養聲，阿Sa大笑：「對佢嚟講好難！佢係同我講電話最長時間嘅朋友，每次都講個幾鐘頭，乜都講！伯母都話我哋成日見面都可以講咁耐電話，雞啄唔斷！」此外，對於新疆棉事件，華人圈眾多藝人前仆後繼與外國品牌割席，問到阿Sa有關此事，其英皇同事急忙擋駕表示冇應，阿Sa亦說：「我冇回應！」

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