【娛樂人物】今年64歲的宇昭（原名鄧汝超）是無綫常用綠葉，觀眾未必叫得出他的名字，但一定認得他。他是TVB第11期藝員訓練班，同期有周星馳、梁朝偉和吳鎮宇等粒粒巨星，他與梁朝偉是棋友，又爆周星馳曾不忿做閒角𤷪𤺧擲頭套。宇昭當年做綠葉月薪達10萬，可惜無綫推「一年一騷」無奈離巢，他用百萬積蓄投資錄音室，惟經營不善破產收場。

宇昭25歲入行至今接近40年，日前他接受《蘋果》訪問時，談到昔日同學周星馳及梁朝偉，沒半點欷歔，反而悠然自得︰「嗰屆佢哋個個都紅，但係我唔紅，賣甩咗我啦！」

華仔百厭整蠱人

星爺、偉仔仍是TVB新丁時，比他們大幾年的宇昭已是TVB員工，他說：「當年我讀電子工程，之後考入TVB工程部，日日坐喺控制室睇演員做戲，覺得佢哋成日NG，又記唔到對白，心諗唔係好難啫，嗰時又覺得自己幾靚仔，咪試吓考囉。」

宇昭回憶掛住職員證攞form時，是劉德華坐在櫃枱︰「佢見我掛住個證，都唔好意思唔畀我，我填完嗱嗱聲交返落去，佢好愕然問『咁快嘅？』我話自己友呀！」當年兩人有不少合作，他讚華仔聰明但百厭，經常整蠱人：「嗰時着古裝，啲布鞋個踭好厚，佢就成日踩住前面個人隻鞋踭，又成日拎住啲八卦雜誌，揭開有流行曲歌詞嗰版，拎隻茶杯同筷子叮叮叮打拍子，嗰時佢已經好鍾意唱歌。」

宇昭與同屆訓練班的星爺和偉仔，點滴更多：「有次同周星馳一齊扮乞衣，嗰時佢心情好差，因為佢嗰陣做《430穿梭機》已略有名氣，但仲要捱呢啲（閒角），佢好𤷪𤺧，拍完就擲頭套囉，覺得自己一無是處，其實佢咁諗都係人之常情啫！」宇昭又指梁朝偉好cool，但兩人是長期棋友：「同梁朝偉唔使埋位前，最鍾意捉棋，佢成日話整番盤先啦，嗰時佢自認三省棋王，不過佢度一步棋諗好耐，啲塘邊鶴喺隔籬篤卒，佢都話要諗吓先。」問邊個贏多？他笑言偉仔棋藝高一點，事關他次次做「站長」，自己一想到就行。

阿梅MV男主角

多才多藝的宇昭，亦是已故歌后梅艷芳和吳孟達的好友，由於他懂得修理電子零件，因此二人家中每每添置新電器或有故障時，都會請宇昭上門，他說：「阿梅第一個MV《心債》都係我做男主角，佢嗰時已經好紅，但平時見到我哋喺隔籬枱食飯，都會主動埋單。」

80、90年代的TVB劇集，宇昭演逾百齣劇，做閒角每月底薪加爆騷，全年有幾個月均月入10萬，誰知無綫推出一年一騷制，變相打爛他飯碗：「我第一年有簽，因為爆開騷，後來冇嘢做，問監製點解唔用我，佢哋話做一個騷已經叫爆騷，下一年我唔做喇！」離開TVB，宇昭用多年積蓄在屯門開了間2,000呎的錄音室，結果因選錯地方乏人問津，數年間蝕了100萬，導致破產要轉行揸的士。宇昭坦言錢財身外物：「𠵱家我咪同啲後生仔開live，疫情我都研發啲直播咪，當播種，希望等疫情過後有收成。」

撰文：王梓嫚

攝影：陳弘