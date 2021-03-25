日本國寶級乒乓球手、32歲的福原愛，上月被爆背着台灣乒乓球手丈夫、同齡的江宏傑，偷食日本高大型男，震驚全亞洲。最近再有報道指，福原愛早於農曆新年期間，透過視訊電話向江宏傑提出離婚，及後才爆出偷食事件，外表堅強的江宏傑更因此而數度淚崩，不過仍一臉憔悴現身工作，寄情事業。

上年放閃

面臨離婚的江宏傑最近已收拾心情投入工作，台灣綜藝節目《全明星運動會》的Ig貼上他與成員開會的照片，江宏傑雖然戴上口罩，但亦看得出臉容帶有倦意。而另一張照片中，可見江宏傑的左手依然戴着結婚戒指，似乎仍想挽回太太福原愛。《全明星運動會》藍隊領隊錢薇娟日前接受台灣蘋果新聞網專訪時，表示江宏傑沒有因婚變而影響工作：「其實沒有，真的沒有，而且都還滿順利在進行，我以為會有甚麼不一樣，結果我想太多了。」而因為上年底、也就是第一季比賽時，福原愛曾經擔任《全明星運動會》的嘉賓，甚至在節目中與江宏傑打乒乓球，不時晒恩愛，福原愛還送上餐車，慰勞所有選手和工作人員，江宏傑感動到哽咽拭淚，當時沒有人看出這對夫妻感情已生變。

而福原愛媽媽上周六由江宏傑一家送往台灣松山機場，她當日離開機場時，除腰痛須以輪椅代步，雙手還不斷發抖，又封口拒絕回應記者的提問。有報道指，愛媽確實對醜聞毫不知情，所有消息都是到最後才知道。因為福原愛從小開始一直接受愛媽的訓練，兩人的關係像教練和球員，直至福原愛長大後，亦甚少向媽媽傾訴。所以當愛媽暫住江家期間，得知女兒婚變後，感到十分驚訝，認為自己沒有立場再留在女婿家接受照顧，才決定回日本。

性慾較強

另外，有日本命理師近日在台灣綜藝節目《命運好好玩》分析福原愛，指她眼睛的下方有明顯卧蠶，而卧蠶正是儲存性荷爾蒙的地方，而且她的下巴短、臉型圓，所以人到中年性慾亦比較強。福原愛眼珠的黑色部份比例較多，代表她為人熱情奔放，每當遇上喜歡的人，就會勇往直前。命理師也分析江宏傑，大讚他是難得一見的靚仔，指他鼻樑細、下巴長，雖然注重外表，但卻不擅於社交，而且比較自我中心，卻因為心思敏銳，容易為小事發脾氣。