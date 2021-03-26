鏡粉們，又要撲飛喇！

MIRROR將於5月在九展舉行3場演唱會，場地細加上入座人數限制，令原本不夠分的門票更加難買，門票除火速售罄外，MIRROR 一張原價$1,420的VIP飛，更被黃牛炒高至一套兩張賣$8,000，食水相當深。一眾MIRROR成員呼籲勿買黃牛，但未買到飛的fans（買到的都一樣）要求加場，務求入場睇偶像表演。

昨日MIRROR經理人「花姐」黃慧君表示加場努力中，到今日就有好消息！售票網站快達票今早曾更新MIRROR演唱會網頁透露好消息，指因「反應熱烈，加開9-10 MAY 2場 」，網站顯示下周一（29日）早上10點開始售票。快達票其後將加場消息刪走，不過難逃fans法眼，在鏡粉群中已廣泛流傳。

鏡粉們磨拳擦掌準備再撲飛，但無論ViuTV、大國文化、MIRROR等專頁都未有公佈消息，事件疑似是快達票「早洩」，令ViuTV失去宣佈失去加場的頭啖湯。《蘋果》今日向花姐查詢加場一事，但截稿前未獲回覆。

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