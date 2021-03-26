在韓國發展的41歲日本女星藤田小百合，去年11月在IG宣佈接受了人工受孕，在未婚懷孕的情況下誕下一子。藤田小百合以單親媽媽的身份落實加盟KBS人氣育兒節目《超人回來了》，並預告將透過節目公開湊仔的日常生活。不過藤田小百合出演《超人回來了》的消息卻引來網民的爭議，有網民昨日在青瓦台國民請願申請發起「請立即停止煽動未婚媽媽生育的公共電視台播出」的請願行動。

提出正確家庭觀

由於KBS屬於國營電視台，所以該名發請願文的網民就指：「現在韓國出生率偏低問題很嚴重，由於經濟困難，青年失業率也非常高。越是這樣的時候，國營電視台就越應該提出正確的家庭觀，建立鼓勵結婚、鼓勵正常生育的體系和節目。但是KBS《超人回來了》反而想讓未婚媽媽登場，KBS正在助長青少年和認為未婚生子的非正常方式是正常的行為。」

逾千人贊成

而截至今日下午，已有超過420人贊成該請願發帖，而KBS的觀眾留言板亦有網民發帖指：「絕對反對未婚媽媽藤田小百合出演」，截至今日下午為止，亦有多達逾1,500人表示同意。目前KBS未有就事件發表立場，估計網民的反對，將令KBS苦惱到底是否應如期安排藤田小百合亮相節目。

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