張衛健曾遭無綫封殺，但之後在台灣和大陸都發展得不俗，事隔20年，前年凱旋而歸幫娘家TVB拍了一部《大帥哥》，叫好叫座，為自己吐一口烏氣。張衛健在2007年迎娶大陸藝人張茜，經常中港兩地飛，最近新疆棉花風波，在內地刮起一片抵制拒用新疆棉的國際品牌風氣，內地運動服裝股李寧急升，而健仔即在微博表忠，除支持新疆棉花外，更身體力行，穿上李寧牌的運動鞋，據資料顯示屬2021新季休閒鞋，在淘寶售價由人民幣599元至649元，張衛健還大大力推介：「一雙舒適的球鞋帶着我踏上舒心的回家之路，牽手那531天沒見的人，幸福感滿滿，彷佛擁抱着純潔無暇的新疆棉花！為我們自己鼓掌。」不過，有眼利網民就留意到，健仔是用iPhone手機上載，似乎仍未能徹頭徹尾抵制外國貨。

至於涉嫌2019年7月1日闖入立法會會議廳，後被加控參與暴動等多項罪名的王宗堯，今日現身西九龍裁判法院提訊時，就與敏感牌子不割席，穿上adidas波鞋、adidas外套，外套還繡有「GAYAU(加油)」字眼，至於外套裏面的T-Shirt更繡住「手足不散」四字。被問到港台藝人就「新疆棉花」表態一事，王宗堯說：「錢是萬惡而非萬能，你賺不完的。」而他的案件已定於2023年5月29日開審，預料需時44日，且開案前一個月需進行審前覆核。

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