張致恒（Steven）上月被貼街招高債，繼而揭發Steven原來向好多圈中人借錢，關智斌（Kenny），林盛斌（阿Bob）、張彥博和馮鎵瀠（Naomi）等都是債主，其中Naomi曾在網上呻過有人借錢2萬不還，與Steven老婆雯雯隔空激辯，雯雯更一度點夠向Naomi求饒，稱會慢慢還清餘下欠債，Naomi卻揶揄狼來了。

由事件曝光起，Steven一直潛水未蒲頭，被指龜縮，他終於在一個月後的今日，在IG上水，發文稱：「我冇走數我冇着草，我而家只係默默地工作。」Steven稱「一直都好想還晒啲錢俾我所欠嘅朋友」，曾經還錢給朋友，但仍未全數清還，形容自身境地：「近一段時間過得好辛苦。」Steven為拖數未還錢向朋友道歉，說會努力工作盡快還錢。

一直被指鵪鶉，Steven今次終於為老婆出頭並認衰：「仲有嘅就係因為我嘅原因令到老婆嘅情緒唔好。」他說樂意接受所有人的指罵，但懇求不要騷擾老婆雯雯，代老婆表示照顧兩個兒子有好大壓力。

據《壹週刊》報道，Steven老婆雯雯外公盧沃勤擅長紋身，曾為陳惠敏紋上胸前雙鷹及背後的蟠龍圖案等。Steven說作為公眾人物，鹹魚就要抵得渴，會接受大眾將目光放在自己身上，不希望影響到家人。

Steven又以鍾舒漫的《如果看見明天》寄意，「如明天不記住昨天 以往的以後誰在意 如曾有錯未成大錯 要改都總算是容易 我最親愛的 這一生寶貴是時間 你要歸來 總不太晚」，似乎想要時間改過。

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