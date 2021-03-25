《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3 月26日（五）Video Talk精選節目表：

1. 機鬥【Video Talk：屠龍秘密公開！《Monster Hunter Rise》】

日期：3 月 26 日（周五）

時間：7pm - 7:45pm

主持：穆林

嘉賓1：Zero（Game界YouTuber）

嘉賓2：Vincent（Gadget Guy編輯）

嘉賓3：Allen（機鬥網站編輯）

內容：等候多年的動作遊戲大作《Monster Hunter Rise》終於推出，市面再次掀起一片屠龍熱潮。 Capcom 首次將 Monster Hunter系列新作在任天堂Switch主機上出現，而且更推出特別版主機及配件迎市。遊戲加入不同魔怪及龍外，還增加新夥伴犬型魔物「加爾克」，而在戰鬥中更會助玩家一臂之力。今集邀請 YouTuber Zero、Gadget Guy 編輯 Vincent 及機鬥網站編輯 Allen 公開今集屠龍秘密！

2. 午市急CALL︳加開周五直播大市捱足一個月之矛盾大對決

如果大家有記憶，恒指今年2月18日見過31183點，收市報30593點，是今年高位，當時也是兩年半高位。

隨住《午市急CALL》2月19日加開周五直播，大市輾轉下跌，講笑，「港股通」假後重開，北水即刻狂沽，當時市場認為只是短線調整。如果當初大家有減貨，今日就唔會閉翳，難題是，時光未許倒流。

然而，美國10年期債息升勢持續，投資者驚驚，唯有殺高估值股份，恒指成也「新經濟」，敗也「新經濟」，呢一浪連頭肩頂頸線都穿埋，後市係咪已經確認進入弱勢？定係大家已經經歷緊股災？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL︳加開周五直播大市捱足一個月之矛盾大對決

日期：3月26日（五）

時間：3:15PM – 3:45PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

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