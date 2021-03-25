38歲日本男星永山瑛太昨日公佈本月底將離開合作20年的藝能事務所PAPADO，今後會開設個人事務所繼續活動。

據PAPADO所指，今次的舉動是雙方討論過後達成的結果，永山於去年夏天已開始準備，趁這個時間決定重新出發，而PAPADO今後亦會支持永山。永山於同日亦在官方網站發聲明宣佈離巢，又指自己能夠繼續做演員，都是多得PAPADO員工的支持，又指獨立後會腳踏實地工作。原本是模特兒的永山於2001年10月憑劇集《再見，小津先生》出道做演員，之後於2003年以「瑛太」名義繼續演戲，又於去年1月再次改回原名永山瑛太，其太太是36歲女歌手木村Kaela。永山將於下月出街的TBS新劇《離婚活動》中演出，飾演女主角北川景子的丈夫，主題曲《Pale Blue》由樂壇才子米津玄師演唱，是他首次為愛情劇寫歌。

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