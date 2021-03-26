日本男星山下智久去年11月宣佈離巢尊尼事務所，立即進軍荷李活，並飛到加拿大拍攝新片《The Man from Toronto》，跟著名影星活地夏里遜（Woody Harrelson）和黑人諧星奇雲哈特（Kevin Hart）合作，雖然山下智久講明並非演重要角色，但已算是闖美的好開始。

據了解，山下在離開尊尼前已加盟韋史密夫（Will Smith）的公司旗下，更贏得國際性的演出及代言機會，不過日媒《女性Seven》昨日報道，雙方合約到本月底便會結束，而山下最近接連取消工作，臨時甩底雜誌拍攝和訪問，知情人士指是因其家人反對，而他的母親和胞妹山下莉奈，在山下獨立後開設兩家公司，並擔任代表，擔任監查人的星媽，經常抱着疑神疑鬼的態度，擔心有人佔其兒子便宜，趕走不少心存好意的貴人。

山下智久數月來靠韋史密夫旗下公司洽談工作，但雙方關係忽然有變，改由山下設立的個人事務所一手負責，明顯是以親人行先，這間海外經理人公司就此作出回應：「有關山下智久的合約問題，已經確定交由他個人事務所處理，請向他的事務所查詢。」山下智久方面就沒有向傳媒作具體回應，業界人士認為，他的新公司沒有經驗豐富的工作人員，從未處理海外及日本的演藝事務，令山下智久的演藝事業構成很大障礙。

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