【Loewe 限定Elephant Bag 】

Loewe 的手袋，一向深得時尚人士喜歡，其中要數造型最可愛的款式，非立體大象造型的Elephant Bag莫屬。Loewe於三年前開始與保育野生動物組織Knot On My Planet合作，推出限定的Elephant Bag ，為手袋賦予特別意義。

今年品牌再度攜手Knot On My Planet ，推出由肯雅馬賽部族的Shuka方格布料製作的Elephant Bag，以支持Elephant Crisis Fund保育非洲大象的工作。

手袋的流穗肩帶，由肯雅北部 Samburu Trust工藝合作社的婦女手工編織，鮮艷顏色配搭與Shuka布料披肩呼應，而顏色各有含義 -- 藍色代表天空，紅色代表他們飼養牛隻的血，白色代表牛奶，紅白藍的組合象徵Samburu族人熱愛大自然，皆因其生活能夠延續全賴大自然的恩賜。這款大象手袋限量300個，有興趣的可以留意。

【Puma X Maison Kitsuné】

Puma為了帶來更多新鮮設計，經常與不同品牌聯名合作。最近就與法國時尚品牌Maison Kitsuné 合作，推出首個聯乘系列。系列將Maison Kitsuné的設計風格 ，融合Puma的經典DNA，將別致的街頭元素拼湊運動風，而Maison Kitsuné 簽名式的「小狐狸」於系列亦隨處可見。

整個系列簡約卻不失機能性，軍事外套採用機能性物料，不但在強風下提供保護，在潮濕的氣候亦能保持舒適，還配置了印花襯裡、薄夾層、防風前襟等細節。工裝褲同樣注重機能與外觀，設有 6 個口袋，並飾上刺繡圖案，另外還有運動套裝、T-恤等產品。

鞋款方面， Ralph Sampson Mid 鞋款以黑色尼龍鞋面，搭配褐色壓模橡膠覆蓋，大玩撞色拼接；Roma鞋款採用白色皮革鞋身，走簡潔內斂的風格，巧妙藏身鞋踭的「小狐狸」則增添了小玩味。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！