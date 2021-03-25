星爺話過：「精神啲，臨時演員都係演員嚟嘅！」在星爺的電影世界觀，要成就一部經典作品，主角還是茄喱啡，的確一個都不能少。就如現時TVB深夜播出的《他來自江湖》，周星馳已升上劇中第二男主角，同屆訓練班出身的宇昭（原名鄧汝超），卻只做戲份不多的閒角，雖說時也命也，但主角沒有閒角的襯托，星爺就算「曉飛」，亦未能成就「無厘頭」大業。

今年64歲的宇昭，是TVB第11期訓練班學員，同期有星爺周星馳、梁朝偉、吳鎮宇、歐陽震華、張兆輝等，粒粒巨星，同一屆出來的宇昭，名字既陌生，卻擁有一副大家熟悉的面孔。他說：「嗰屆佢哋個個都紅，但係我唔紅，賣甩咗我啦！」字面上，有點欷歔，但實際上，宇昭說這句話時，卻露出一副悠然自得的笑容。25歲入行至今接近40年，從影以來拍超過100部電視劇，可說是TVB的「綠葉王」。宇昭日前接受《蘋果》訪問時，坦言早幾年已洞悉自己的演藝生涯已到盡頭，想不到心中團火開始熄滅之際，單身的他卻遇上生命中的紅顏知己——陳澄鶱，因為她，宇昭再次投身演藝圈。「嚴格嚟講，我係退休人士，不過早幾年喺旺角行人專用區擺檔唱歌嗰陣，佢（陳澄鶱）嚟睇我唱歌，就係咁識咗。」情牽（澄鶱）一線，二人成為好拍檔外，亦延續宇昭的演藝夢。「澄鶱有拍開廣告，介紹我去ViuTV拍劇，又拍《狂舞派3》，之前我都有返TVB拍《飛虎3》，不過電視城而家已經物事依舊，人面全非，舊時好熱鬧，而家好冷清。」

華仔愛整蠱人

星爺、朝偉當初仍是TVB新丁時，比他們年紀大幾年的宇昭，在考訓練班前，其實已是TVB員工之一，比他們早着先機。「當年我讀電子工程，之後考入TVB工程部，我日日坐喺上面控制室睇住啲演員做戲，覺得佢哋成日都NG，又記唔到對白，心諗唔係好難啫，嗰時又覺得自己幾靚仔，咪試吓考囉，咁啱嗰屆係第10期幫第11期招生，我仲記得當時我着住制服掛個職員證埋去櫃枱攞form，咁啱畀form我嘅係劉德華，佢見我掛住個證，都唔好意思唔畀我，我喺上面填完，嗱嗱聲交返落去，佢好愕然問『咁快嘅？』我話係呀，自己友呀！」講起劉德華，未大紅大紫時，宇昭和對方有不少合作，他形容華仔份人聰明又百厭，經常整蠱人。「嗰時我哋着古裝，啲布鞋個踭好厚，佢就成日踩住前面個人隻鞋踭，又會成日拎住啲八卦雜誌，揭開有流行曲歌詞嗰版，拎隻茶杯同筷子，叮叮叮打拍子，佢嗰時已經好鍾意唱歌。」

朝偉是固定棋友

除了和華仔識於微時，宇昭亦是已故歌后梅艷芳和達哥吳孟達的好友，由於懂修理電子零件，因此二人家中每每添置新電器或有故障時，都會請宇昭上門幫手。「其實阿梅第一個MV（《心債》）都係我做男主角，佢嗰時已經好紅，但平時見到我哋喺隔籬枱食飯都會主動埋單。達哥亦係一個好肯教人嘅前輩，佢曾經提點我，話我有陳鴻烈影子，叫我睇多啲佢嘅劇，學吓佢嘅表情同小動作。」宇昭和同屆訓練班出身的星爺和偉仔，相處時光和點滴就更多。「記得有次同周星馳一齊扮乞衣，嗰時佢心情好差，因為嗰段時間佢做緊兒童節目《430穿梭機》，已經略有名氣，但佢仲要捱呢啲（閒角），佢好忟憎嘅，拍完就擲頭套囉，覺得自己一無是處，其實佢咁諗都係人之常情嘅！」相對星爺，同屆梁朝偉的星途明顯順坦得多，宇昭笑言初入行的朝偉已經好cool，很少說話，當其他同學嬉笑吵鬧之際，他只愛做一件事。「我同梁朝偉唔使埋位前，最鍾意係捉棋，佢成日話『整返盤先啦』，嗰時佢自認係『三省棋王』，而我係佢長期棋友，不過佢度一步棋諗好耐，啲塘邊鶴喺隔籬話『篤卒啦』，佢就成日都話要『諗吓先』」。問到邊個贏多，宇昭笑言偉仔棋藝高一點，事關他次次做「站長」，自己一想到就行。性格決定命運，宇昭隨心所欲、樂天知命的性格，亦間接令他的演藝事業停滯不前。

風光時搵近10萬一個月

有看8、90年代的TVB劇集，事實上你會發現宇昭的身影「老是常出現」，演過警察、古惑仔、律師、司機以至醫生的他，當年柴娃娃考訓練班，不過他坦言並非想大紅大紫，反而睇中藝人收入高，即使做閒角，每月底薪加爆騷下，最風光的歲月，全年有幾個月，每月竟然有接近10萬收入，宇昭笑言當時單單一個月收入，已足夠買一架私家車。「咪睇我做啲閒角，爆騷機會分分鐘同譚玉瑛一樣多。嗰時心態係唔理有幾多戲份，總之盡力做，你問我想唔想紅，當然想啦，我同自己講畀10年時間自己，唔掂嘅就轉行，一係改變自己心態，當打份工，後尾你見我繼續做呢行，係因為我調整咗心態，反正人工高，咪同自己講勤力啲乜都做，一樣搵到食！」誰知一心諗住「養老」的地方，但公司政策話變就變，令宇昭大失預算。「有一年公司同我續約，話要改制變一年一騷，咁我第一年有簽嘅，因為爆開騷，但後來真係冇嘢做，問監製點解唔用我，佢哋話開晒口要我，公司都唔畀，但嗰邊話我爆咗騷喎，我話我做咗一個咋喎，佢哋話咁咪爆囉，你簽一年一個騷嘛，所以有工作都唔畀我哋做，到下一年，公司又用返同樣條件，咁我話唔做喇！」

離開TVB，宇昭用積蓄在屯門租了一個2,000呎的地方開錄音室，結果由於選錯地方，乏人問津，加上最初入了一批貴價器材，在冇生意白交租情況下，數年間便蝕掉差不多100萬，最後更導致破產要轉行揸的士。回首過去，宇昭坦言錢是身外之物，活到這個年紀，一切都看化了。「自己仲有幾多年命唔會知，當你有10年8載好未？自己都睇化咗，咪玩你鍾意玩嗰啲囉，開心咪得囉，好似而家我咪同啲後生仔開live，疫情嗰陣我都有研發啲直播咪，當播吓種，希望等疫情過後有收成。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！