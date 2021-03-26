朱慧敏與醫生丈夫陳良貴（Jason)、陳倩揚等人到圓方出席《媽媽，我有一條了不起的神經》首映。擔任嘉賓的袁和平（八爺）透露將會與蕭惠雄合作開拍動作外語片，投資約5千萬，預計會在外地取景，八爺表示疫情關係到外國要隔離，會先做好準備。有指香港電影業慘淡，問到他可會有意拍港產片，他說：「唔止香港，因為疫情，每一度都唔好，香港未來會好嘅，香港仲有好多有心人拍好電影。我都想喺香港拍，但限制多，拍古裝就冇景拍，時裝又可能限制多，要拎好多批文。」

今次是朱慧敏新婚後首次與丈夫在工作中見傳媒，與丈夫「糖黐豆」的她自言事前很緊張，不斷告訴丈夫有記者，陳醫生則笑言新婚一定要在一起。朱慧敏笑言將來若有機會，不介意跟老公以夫妻檔形式拍廣告或接其他工作。提到二人經常在網上舉行直播解答醫療問題，又常做慈善探訪幫助有需要的巿民，問到兩人工作如此忙碌可有時間生B？朱慧敏坦言：「我哋做咗Body check，身體上Ready，但心理未Ready。」至於陳醫生則透露婚後至今仍未度蜜月，雖已有生小孩計劃，但就想先享受二人世界。

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