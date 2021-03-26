時尚品牌H&M近日宣佈終止與大陸工廠合作，亦停止從新疆採購原料，稱懷疑當地僱用新疆少數族裔「強迫勞動」生產及採摘棉花，暗指當地產出「血棉花」，新疆棉事件引發連鎖反應，過往曾對新疆棉花發表拒用的言論的國際品牌，均被大陸網民狙擊，要求藝人割席不做代言。

半百中港台藝人昨日爭相表忠，跟相關品牌終止合作，其中跟adidas合作超過10年的陳奕迅（Eason），昨日傍晚亦在微博發聲明與adidas割席：「陳奕迅先生堅決抵制任何污名化中國的行為，即日起終止與Adidas品牌的一切合作。」不少香港網民鬧爆Eason「為棉花發聲，但人權問題就唔出聲」、「靈魂若變賣了，上鏈也沒心跳」，甚至問他是否要到新疆開演唱會等。

Eason昨晚發割席聲明後首度現身，有《蘋果》讀者目睹Eason獨自在車上發呆成粒鐘，未知是否被網民留鬧爆所影響。Eason昨晚6時35分發聲明，讀者洪先生於個半鐘後發現他在中環荷李活道出現，洪先生透過「爆相爆片」報料說：「我噚晚（25日）8點左右，見佢一個人揸住部車泊咗喺荷李活道，我同個朋友一齊，我朋友係佢fans，諗住等佢落車之後問吓佢可唔可以合照，點知佢喺車度成個鐘都冇落車，我就同朋友走咗冇再等。」

Eason昨晚駕駛是audi旅行車，記者問Eason在車上成粒鐘做甚麼時，讀者說：「佢一時整吓頭髮，一時又睇手機，喺度發呆咁。」從讀者提供的短片所見，戴住口罩的Eason穿上一件白色上衣，全程垂着頭沒精打采似的，記者問讀者可留意到是否穿adidas時，讀者表示：「真係睇唔到啦。」

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