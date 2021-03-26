日本女星長澤正美主演的《信用欺詐師JP》系列大受歡迎，首次拍成電影《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》累積29.7億日圓（約2.11億港元）票房，去年上映的第二作《信用欺詐師JP：公主篇》亦大收30億日圓（約2.14億港元），原班人馬上陣的第三套電影《信用欺詐師JP：英雄篇》已在本月開鏡。

月前，《女性自身》指《信用欺詐師JP：英雄篇》安排3月開鏡，片方打算在新片中加入三浦春馬和竹內結子在前兩作的未公開片段，加進片中延續故事，靠這套新片向兩人作出最後致敬，除了長澤正美日前率領東出昌大、小日向文世、小手伸也之外，前兩作的江口洋介和廣末涼子也會回歸。昨日，日媒《週刊女性》報道《信用欺詐師JP：英雄篇》已在本月中低調開鏡，長澤正美日前率領東出昌大、小手伸也等拍檔到充滿歐陸色彩的主題公園取景，演騙子的長澤正美繼續扮鬼扮馬，當日以海軍look登場，而且心情勁靚，72歲甘草演員角野卓造也首次加入，現場則有10多名的外籍臨記，場面熱鬧。據知，《信用欺詐師JP：英雄篇》原計劃到地中海取景，惟受到疫情影響被迫改變計劃，全片只好留在日本拍攝。拍攝大隊今次做足防疫措施，不會集體用膳，改為向台前幕後派發便當醫肚。

另一方面，長澤正美夥拍齋藤工、西島秀俊的另一新片《真．超人》，今日宣佈因疫情而延遲上映，該片原本是定在今年夏天於日本開畫。

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