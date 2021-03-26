現年36歲的張致恒（Steven）前年成家立室，與fans雯雯奉子成婚。雯雯亦不理世俗眼光，先後為Steven誕下兩子，可是Steven早前被爆欠下周身街數，除拖欠朋友錢外，上月尾其租住的元朗村屋更被貼街招追債。事件曝光後，Steven cut電話「潛水」，反觀老婆雯雯先後在IG留言，除解釋自己沒有存心避債外，亦求各界可以給予她一家生路，更爆自己現金只得200元。

雯雯和Steven一家的經濟狀況令人擔心，可是，其實雯雯外家原來大有來頭，據《壹週刊》報道，雯雯來自紋身世家，外公盧沃勤是龍紋身始祖，圈中大哥陳惠敏及吳志雄亦有找他紋身，而劉德華、張學友、古天樂和謝霆鋒亦因拍戲需要，曾找他操刀，而且他亦有不少江湖契仔契女！

盧沃勤是香港龍紋身始祖，70年代在灣仔紅燈區開設紋身店，10多年前他接受《蘋果》訪問時，亦有講過影星陳惠敏胸前雙鷹，背後的蟠龍圖案，以及吳志雄的的上身、手臂及雙腳紋身圖案，都是由他操刀。由於盧沃勤的手藝一流，因此不少男星亦有找他紋假紋身，在電影《新古惑仔之少年激鬥篇》最後一幕，盧沃勤更試過粉墨登場，在謝霆鋒右臂畫上龍紋身，戲中他亦有客串說了數句對白。可是，盧沃勤在2012年因肝病去世，之後同樣是紋身師的長子，由美國回流返港接手老店，可惜由於大廈被收購重建，最終紋身店在2015年結業。

盧沃勤在訪問中，指紋身店養活自己一家，更令子女可以豐衣足食。盧沃勤去世後，雯雯的婆婆其後接受訪問時，憶述丈夫的紋身事業，而據雯雯在IG中，她感謝婆婆的鼓勵 ，大讚婆婆是最好的聆聽者和傾訴者，如今雯雯境況堪虞，相信愛錫她的婆婆亦為孫女感到憂心。

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