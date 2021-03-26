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韓國27歲男星朴寶劍和男神孔劉主演的韓片《複製人徐福》已確定於下月15日港韓兩地同步上映，朴寶劍去年8月底以海軍文化宣傳團身份入伍，其間網上不時流出其新相，令fans大感驚喜。

帥氣十足

而今日朴寶劍又蒲頭，穿上海軍軍服出席「第6屆西海守護日」的紀念儀式，朴寶劍以海軍一等兵的身份現身兼擔任主持一職。穿上海軍軍服現身的朴寶劍依舊帥氣十足，他威風凜凜地敬禮後說：「我是海軍一等兵朴寶劍。我軍將士們在守護和平、守護海洋的同時，將報答英雄的犧牲。」當介紹歌曲時就表示此歌曲包含着在失去珍貴家人和朋友的告別，約定大家再見面的希望，未知是否朴寶劍一時感觸，當他介紹獻禮演出時，更激動得一度哽咽，不過他很快忍住眼淚，繼續完成主持工作，非常專業。

合體拍宣傳片

另外，《複製人徐福》將於下月15日在香港上映，而下月13日將率先有優先場，優先場門票將於下月1日起正式預售。不過因為朴寶劍目前正在服兵役，宣傳重擔就落在孔劉身上，但在朴寶劍入伍前，二人已合體拍宣傳片，更親切地用廣東話向香港觀眾打招呼：「大家好！」，非常有誠意。孔劉受訪時亦表示當初接到劇本時的感覺：「讀劇本時，可以令我模糊地想像故事中的空間。但當我親臨拍攝現場的瞬間，立即便感到我就是奇憲（劇中角色）。有賴工作人員以無窮無盡的想像力、熱情和努力製作出逼真的空間，讓我更能投入角色。」

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