H&M、Nike、adidas、UNIQLO等國際知名服裝品牌因拒用新疆棉花，遭中國外交部抨擊及被內地網民抵制，半百中港台藝人爭相表忠，包括陳奕迅、楊冪、陳偉霆、迪麗熱巴等，紛紛宣佈與所涉品牌解除代言合約，就連被大陸全面封殺的羅志祥（小豬）都表態「支持新疆棉」，卻被台灣人怒斥向中共獻媚搏翻身。

41歲的台灣藝人羅志祥（小豬）去年遭大陸網紅舊愛周揚青踢爆淫亂私生活，形象盡毀，被中國全面封殺，要返老家台灣由低做起，轉型做YouTuber半個月只賺到約4,500元。昨晚小豬在微博轉載人民日報的帖文「我支持新疆棉花」，不過圈中人不以為然，認為他在中國已是劣質藝人，此舉不僅中國人民不買帳，台灣人更感不爽，讓他陷入兩面不是人困局。

小豬黑口黑面

今日下午，台灣《蘋果新聞網》在大佳河濱公園巧遇小豬。他坐上平治客貨車，看似剛完成工作，車輛駛往其公司樓下，助手先落車，面對記者提問：「為什麼要支持新疆棉？是想要挽救中國市場嗎？」小豬全程黑口黑面，將感應門關上，表達拒絕受訪。久未露面的小豬，看來面色頗憔悴，精神也不太好，連手臂肌肉都好鬆弛。隨後小豬先讓助手下車返回東區的公司，再揸車直奔內湖豪宅。在差不多時間，《蘋果》亦收到讀者H小姐爆料，指今日下午2時半，在忠孝敦化路口遇見小豬踩單車；穿上黑色長袖衫配黑短褲、黑波鞋的小豬，戴住黑超看來頗悠閒。H小姐表示當知道小豬表態支持新疆棉後，讓她很激氣，所以一認出他便立刻拍照，她怒斥說：「他只是為了人民幣吧！」

小豬費盡心思搏翻身，但有熟悉台灣演藝圈的人都覺得不可思議，大嘆：「他瘋了嗎！」不明白是誰在幕後指使要他這樣做，這樣的表態，非但中國網民不買帳，批評他：「在台灣YouTube搞不起來又來洗版」、「見風轉舵」。而少數嘗試接受小豬的台灣人，對他這個突如其來的舉動十分反感：「小豬照鏡子，裏外不是人」。

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