做藝人捱更抵夜，總希望飛上枝頭變鳳凰，往往只等一個機會！李澤楷近年在娛圈創造出「灰姑娘童話」，先跟梁洛施相戀，之後又遇上2015年港姐季軍郭嘉文，原來李澤楷有意在娛圈大展拳腳，他開了一間Noble Castle Asia公司，24歲林宣妤是他首位旗下藝人，李澤楷更搵湯唯前經理人Maria出山幫忙。

今日有周刊指，林宣妤早前演《反黑路人甲》蔣家三小姐稍有人氣，原來她是2017年國際中華小姐競選的亞軍，同屆冠軍是余思霆、季軍是馮盈盈，她於2018年加入TVB，讀完藝訓班就去劇組，有指她不適應香港急促節奏，她又對自己要求高，導致壓力過大而患上暴食症，約滿TVB後，回到大馬生活，其後楊紫瓊牽線促成李澤楷力捧林宣妤，她在報道承認伯樂就是楊紫瓊，當年她參加國際中華小姐時，楊紫瓊做評審，彼此有一面之緣，楊紫瓊亦叮囑她要好好學做戲。

林宣妤受訪時斬釘截鐵表示從沒跟丁子朗拍拖，二人有一堆加拿大讀完書畢業回港的共同朋友，她跟伍樂怡更十分老友，林宣妤亦大方講起因大學讀營養學，後來自己卻患暴食症感到羞恥，試過喪食甜品同麵包，又試過為上鏡食完扣喉等，幸好最終她找到紓壓，學識愛惜身體。

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