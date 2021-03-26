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由韓國男星甘宇成、張東潤、朴成勳等主演，集合喪屍及驅魔元素的韓國古裝新劇《朝鮮驅魔師》，於周一首播後引起爭議，有網民批評劇中出現中式道具及中式食物、歪曲歷史，發起請願要求停播，獲逾13萬人同意，廣告商更紛紛割席，令收視急跌，劇組更一度宣佈下周停播並修改內容。

不過昨晚就突然爆出《朝鮮驅魔師》將被腰斬的消息，導演申景秀回應表示進行會議後再作最終決定：「不過中斷製作的問題已不是我所能左右的事，只好靜待會議結果。」似乎感到無奈。

海外平台下架

而播出劇集的SBS電視台今早發表正式立場，宣佈腰斬劇集：「SBS深刻意識到這次事態的嚴重性，決定解除《朝鮮驅魔師》的播放權購買合約，取消播出。雖然SBS已經提前支付本劇的大部份播放權，製作公司亦已經完成80%的拍攝，儘管是次停播會對電視台、製作公司都會造成損失，但SBS作為免費電視台，深感責任重大，因而決定取消播出劇集。」

隨着SBS腰斬停播劇集，《朝鮮驅魔師》的三間製作公司亦發表聯合聲明表示：「劇集製作亦會中斷，有感到事情的嚴重性，將盡最大努力減少參與作品的所有工作人員和相關人士的損失。對於劇集的海外播放權，亦正進行解除合約的程序，海外播放平台已計劃在近日下架。」

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