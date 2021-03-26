苑瓊丹眼見廖啟智（智叔）與黃樹棠近日身體出現惡疾，當發現自己胸口不適時，第一時間放下一切，秘密入院作詳細檢查，全因她認為身體有毛病，不能掉以輕心。苑仔日前受訪時提及此事說：「最近咁多唔好消息，我當然唔敢怠慢，咪走去睇醫生囉，點知醫生話我應該去睇急症喎！去到急症，又話我要留院，就咁我住咗一晚醫院，做晒全身檢查睇吓發生咗咩事，好在報告只係話我膽固醇偏高，需要食藥！」

得知身體無恙後，苑仔笑指醫生當日解釋得幾好笑，醫生指她的心血管佈滿豬油膏，所以會越來越窄，幸好及早發現，食藥可以受控。苑仔也表示會多做運動及均衡飲食，更叮囑身邊朋友們要多加留意身體狀況，如果遇到問題則要病向淺中醫。

談到智叔及黃樹棠，苑仔指已有很長時間沒有見過對方，反而早在大陸工作時，經常會撞到智叔。得知兩人先後患惡疾，苑仔感到難過，又覺得藝人食無定時兼日夜顛倒，身體在所難免受影響，希望二人能戰勝病魔早日康復。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！