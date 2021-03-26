劉威煌及前華裔小姐張慧雯（Candy）今日去到新城電台接受訪問，分享過往蠢事。威煌透露曾經在朋友聚會中搭錯了朋友老婆的膊頭，令他感到非常尷尬，至於Candy則表示曾在深圳工幹忘記將存放過萬元物件遺漏在的士上，慶幸最終找回失物。

威煌正忙於籌備4月30日在麥花臣舉行的音樂會，雖然門票已經售罄，但他期望放寬限聚可以增加入場人數：「如果有機會放寬，可以由5成入場提升至7成半，可以多200幾個位開心好多。」威煌表示自2016年至今，相隔5年再開演唱會，感覺很不一樣：「以前係公司包辦，今次所有嘢自己搞，體驗成件事都唔同，最緊要好玩，今次係自己投資，打和已經ok。」

正修讀法律的Candy透露獲倫敦大學取錄，她說：「5月就要考試，讀嘅係遙距課程，自己一定要讀完攞執業律師牌照。」Candy表示暫時未有機會做幕前工作，但閒時也會拍攝廚藝短片在網上分享。

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