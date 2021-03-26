韓國女團(G)I-DLE的23歲成員穗珍上月被爆霸凌同學，事後她承認曾用粗口罵人，但就強調沒有使用過暴力，當中童星出身的徐信愛疑似在網上暗示讀書時曾遭穗珍欺凌，最終穗珍所屬的事務所CUBE發表立場指穗珍將中斷活動，(G)I-DLE暫時會以5人之姿繼續活動。

轉學後遭校園暴力

穗珍於上周六發文反駁霸凌傳聞，更點名徐信愛對質，相隔近一周，徐信愛今日在IG回應，表示過去兩年都遭到穗珍的辱罵及人身攻擊：「我從小就從事演藝活動，但在學校裏和其他人一樣，都只是平凡人，在中學二年級第一學期轉到新環境，積極地與同班同學融洽相處。提起我的那位她（指穗珍），兩年來在上學路上、走廊、飯堂，每天到處和一班人一起鬧人，嘻嘻哈哈地說着『不怎麼漂亮，怎麼會做藝人呢』、『已經過氣了』、『這樣才被孤立』、『不知道老師到底喜歡她甚麼，為甚麼有特別待遇』等說話，一直進行毫無根據的批評及人身攻擊。」

留心理陰影變內向

徐信愛續指因那些說話造成心理創傷，開始對人產生恐懼，令她變得內向，成為升上高中的絆腳石。對於穗珍「從未跟她說過話」的說法，徐信愛坦言：「她沒有說錯，因為是她單方面的侮辱。雖然不知道有怎樣的證人、證據，但他們的選擇性記憶是否能掩蓋所有事情的真實性？」徐信愛又表示遭校園暴力的人要鼓起勇氣，尋求身邊人的求助，她當時因為覺得事情過去就會沒事，所以沒有尋求幫助，卻至今都留下無法忘記的痛苦回憶。

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