杜汶澤目前仍然身在台灣，為自家網台「喱騷」拍攝節目，不過他依然留意香港新聞，日前先挑機「楊明無罪」，再嘲「林鍾大戰」，非常好火。對於外國品牌終止購買新疆棉花事件，昨日一班藝人陳奕迅（Eason）、彭于晏、陳偉霆（的士陳）、楊穎（Angelababy）為向大陸表忠，火速同代言品牌割席，阿澤昨日在Facebook已食住花生連開數帖，到今日他再為藝人「發聲」，指普羅fans對偶像有期待，只是一廂情願的想法。

自從Eason等藝人相繼跪低後，fans們都在社交平台留言，大部份都是針對Eason，反問他「咁好笑嘅，為棉花發聲，但人權問題就唔出聲」，更引用他首歌《陀飛輪》歌詞「靈魂若變賣了，上鏈也沒心跳」。不過阿澤今日在FB以「藝人舔共」為題，發長文「撥亂反正」，一開頭就講到觀眾對藝人們下跪，感到而失望甚至憤怒時，會問「已經那麼有錢，還這樣！有必要嗎？」「難道生命受威脅？」「為什麼他們會變成這樣？」，其實這些完全出於普羅大眾的誤解。他還說藝人成名得來不易，自然相當珍惜，而絕大部份藝人，特別是層次較高的藝人，事實上對社會並不關心，他們眼中「除了錢、名氣和工作上的滿足感之外，地面上所發生的一切，離他們很遠。」

阿澤呼籲fans不要對偶像太認真，因為「感到失望，只因你沒有做好期望管理而已。」以後有歌就聽、有戲就看，不要有幻想。阿澤自言對對佔中、反送中運動表態導致被封殺，是因為從小就脾氣差，亦「只怪我天生睪丸酮數太高」所致。發文不到4小時已有3萬多人給「like」，超過1,700多人分享。不少留言相當抵死，特別是林子博話：「睪丸酮太高？咁我明喇！原來因為你有兩粒，咁一粒可能會好啲！」嘲諷Eason當年演唱會跌落台，下體受傷撞爆睪丸。另外，吳日言昨日為喱騷開工，她在IG感謝阿澤關照，又話「為咗個飯碗，有啲人可以去到好盡」，但她相信世界餓不死人。

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