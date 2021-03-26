H&M拒用新疆棉花一事，讓Adidas、Zara、Uniqlo及Burberry等同屬「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI）的200多個品牌陸續遭到狙擊，明星們爭相展示「愛國情操」，和涉事品牌割席，向來「愛國愛黨」的新民黨主席葉劉淑儀也參一腳，在個人Facebook單方面宣佈和Burberry「割席」。

葉劉貼出自己和3條Burberry頸巾的合照，寫道：「Burberry 是我十分喜歡的品牌之一，特別是其經典款羊毛頸巾，既美觀又保暖。但是基於該品牌對新疆作出失實及無理指控，因此我決定即時停買及停用其產品，直至他們道歉或撤回指控為止。」網民馬上留言，問葉劉若如此愛國，為何不像內地網民一樣把貨品燒掉，「不燒掉，等清明嗎！？」，質疑愛買名牌的她，應該有更多Burberry收藏未拎出來，又有人提示她表忠要表得徹底「燒晒所有外國貨，連你同你啲家人嘅外國護照」。葉劉口裏說不，身體卻很誠實，貼文已講明只是停買及停用，只要等到品牌道歉就會繼續買、繼續用，為自已留定後路。

其實葉劉向來愛外國貨，日前和一班忠誠的立法會議員接種第二劑國產疫苗時，將疑似價值50萬的紫色Hermès Birkin袋放在地上，近日內地因新疆棉花事件，民眾忽然又發起抵制西方品牌，不少網民認為葉劉應該燒袋表忠，葉劉當然唔捨得，急急話自己個50萬名牌手袋是A貨，更講明，為免誤會以後都不會用。

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