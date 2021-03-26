H&M拒用新疆棉花一事，讓中國網民玻璃心碎滿地，揚言要抵制所有抹黑中國的品牌，事件越滾越大，火燒連環船，同屬「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI）成員的200多個品牌，包括Adidas、Zara、Uniqlo、FILA、Calvin Klein及Burberry和New Balance等亦陸續遭到狙擊，明星們急不及待衝出來展示「愛國情操」，引發國際品牌割席潮。

有份被點名的Zara 母企Inditex、New Balance和H&M，為保內地市場率先跪低，官網已撤下抵制強迫勞動的聲明，安踏旗下的FILA 中國亦宣佈退出BCI，並表示品牌一直在持續採購和使用中國棉產區，包括新疆出產的棉花；無印良品中國官網更反設「新疆棉」專區。就連同樣為BCI成員的Hugo Boss和日本運動鞋品牌ASICS也突然「愛國」，發聲明表示將會繼續採購和支持新疆棉花，Hugo Boss在聲明內大讚新疆長絨棉是世界上最好的棉花之一，而ASICS更指品牌堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑，未知只是中國分部還是日本總部的立場，但明顯對品牌來說，比起捍衛人權，還是賺人民幣比較重要。

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