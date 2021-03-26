港台節目《鏗鏘說》今季換主持，其中一位新主持是蘇玉華。千想萬想，想不到新任廣播處長李百全自上任後閹割港台節目，竟然會向《鏗鏘說》落刀，有報道指，李百全覺得蘇玉華「太黃」，要求由極藍的民建聯兼中國聯合國協會理事林琳接任主持。

蘇玉華昨日回覆稱，只答應了港台主持兩集，訪問嘉賓分別是杜琪峯及曹星如，港台近月節目五時花六昤變，今日《鏗鏘說》準時依節目表播出，實在非常難得。

昨日大陸人群起抵制BCI （良好棉花發展協會）成員的服裝品牌，不少外國服裝品牌受影響，港台中藝人如陳奕迅、羅志祥、楊冪等都分別與代言的品牌斷約或發聲支持新疆棉。蘇玉華今日在《鏗鏘說》就是穿adidas風褸，不過相信只是事有湊巧，因為《鏗鏘說》早已錄影。

今集《鏗鏘說》蘇玉華與曹星如講到香港運動員發展難。曹星如講起打拳的原因，他說以前讀書唔叻，做過倉務員，曾聽到人批評自己懶散，由於爸爸及哥哥都有打開拳，獲爸爸的徒弟邀請做助教，但邊教邊發現自己不濟：「俾人話冇力，唔知點教人。」之後曹星如參加過兩次比賽，其中一次青年國際賽跟外國拳手比賽，賽後對竟然問：「吓，乜香港有打拳比賽？」令他非常介懷。曹星如之後繼續做助教，發展打拳的樂趣，又發現邊教邊練氣，打好根基。

《鏗鏘說》又指，香港好多籃球場選址不多，其中有些比較「特別」，在公路附近非常大麈，打完波一雙手都會變黑，有波友批評，政府起籃球場時，跟本無諗過用家的實際需要。而曹星如亦有同感，又舉例：「香港有一個正規拳擊場地，喺深水埗，租場要經拳擊總會，一般唔會咁複雜去經總會，所以唔會特登去租用。」

蘇玉華指香港有不少出色的運動員，需要有良好、足夠訓練設備，才可以提高水準。曹星如認同，又以自身做例子：「而家自己冇教練，因為教練都有正職，大家要就時間先可以訓練，喺香港提升技術有難度，可能要去外國訓練。」

曹星如在節目中展示多年來的「戰績」，包括眼角、耳、鼻，都曾經縫針，提到最痛一次是跟河野公平的比賽，比賽中被對方擊中眼角，在擂台上已經好痛，但對手不停向住同一點打，曹星如回想起，指當時心好驚，之後醫生檢查時說傷勢可能會致盲。

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