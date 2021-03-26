由韓國男星甘宇成、張東潤、朴成勳等主演、集合喪屍及驅魔元素的古裝新劇《朝鮮驅魔師》，於周一首播後引起爭議，有網民批評劇中太宗濫殺無辜，又出現中式道具及中式食物，有歪曲歷史之嫌，他們更發起請願要求停播，有逾13萬人表示同意，廣告商紛紛割席，導致周二播出的第二集收視急跌。由於反對聲音不斷，劇集最終腰斬，SBS公開宣佈停止製作及停播。

韓網前晚已有消息指《朝鮮驅魔師》將被腰斬，導演申景秀回應時亦無奈表示：「中斷製作的問題已不是我所能左右的事，只好靜待會議結果。」

2.2億凍過水

直到昨早，SBS電視台正式宣佈停播：「SBS深刻意識到這次事態的嚴重性，決定解除《朝鮮驅魔師》的播放權購買合約，取消播出。雖然SBS已經提前支付本劇的大部份播放權費用，製作公司亦已經完成80%的拍攝，儘管是次停播對電視台、製作公司都會造成損失，但SBS作為免費電視台，深感責任重大，因而決定取消播出劇集。」隨着SBS停播劇集，負責《朝鮮驅魔師》的三間製作公司亦發表聯合聲明表示：「劇集製作亦會中斷，有感到事情的嚴重性，將盡最大努力減少參與作品的所有工作人員和相關人士的損失。對於劇集的海外播放權，亦正進行解除合約的程序，海外播放平台已計劃在近日下架。」《朝鮮驅魔師》製作費高達320億韓圜（約2.2億港元），開播前被外界視為可媲美《屍戰朝鮮》，卻在爭議聲中遺憾停播。

牽連申惠善

《朝鮮驅魔師》是人氣劇《哲仁王后》朴繼玉編劇的新作，之前《哲仁王后》播出時已曾遭網民批評劇情歪曲歷史及人物、貶低現存文化遺產及性騷擾等，雖然當時未有影響到劇集收視，但女主角申惠善近日就受風波牽連，其代言的口罩、炸雞等品牌被網民抵制，不過口罩品牌昨日宣佈不會終止與申惠善的代言合約，口罩亦會正常推出發售。至於BLACK PINK成員Jisoo及丁海寅主演的新劇《雪滴花》，因背景疑涉及當年的國家電子安全企劃部，網民質疑劇集美化該部門，同樣有歪曲歷史之嫌，令劇集未開播就引起熱議，甚至有品牌率先跳出來割席。