日本尊尼事務所力捧組合Snow Man人氣急升，去年至今推出的三張單曲均銷情理想，並分別登上Oricon細碟銷量榜冠軍。

Snow Man的24歲成員目黑蓮機會不斷，他登上當地雜誌《an.an》的今期封面，配合是次的「色氣」主題，由封面到內頁也在浴室大玩濕身，更自摸胸肌，一於引死fans，而雜誌上架後，目黑蓮即被封為新一代「色氣Icon」。

由於目黑蓮號召力不弱，故該期《an.an》甫上市即出現搶購熱，有書店就把書櫃設計成浴室一樣，掛上花灑及浴簾，引人遐想之餘，亦成功刺激銷售量。據消息指，目黑蓮任封面的《an.an》於全日本均出現缺貨，由於連日來接到不少追加訂單，所以出版社昨日宣佈緊急加印。其實，身高有184cm的目黑蓮，從去年起成了銷量保證，他每次單拖擔任封面人物，定必要加印應市，當中包括他首次登男裝書《FINEBOYS》封面，消息公開7秒後即令出版社網站一度癱瘓。

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