質素決定氣數！正當對家ViuTV以真人騷掛帥的綜藝節目做得有聲有色之際，皇牌節目《全民造星》更令香港偶像「復生」。面對勁敵，TVB不得不變陣，急召舊臣曾志偉和王祖藍回巢救亡。擔任大台副總經理的志偉上任後，大動作多多，執掌綜藝的他更在綜藝節目上加多幾錢肉緊，日前（24日）更隆重其事，出動全台多位藝員舉行記者會，介紹即將推出的綜藝節目。

介紹還介紹，推介還推介，可是，一直標榜要開放平台，支持樂壇的TVB，卻竟然容不下一個姜濤？在記者會上，藝人鄧智堅笠了一頭金髮，自稱「薑蓉」，被司儀介紹為「假歌手」的他，在鏡頭前裝模作樣，邊跳邊唱出姜濤的飲歌《蒙著嘴說愛你》歌詞「So I say I love you」，以及「姜B餐」急口令，更做出姜濤的招牌「畀心」手勢，麥美恩見狀，即追打「薑蓉」並大嗌：「收聲啦！」而馮盈盈則尖叫說：「你夠膽嚟踩場？」之後更「護主」話：「打到你變薑蓉！」Bob亦附和大叫：「o趙佢！打佢！」此時，麥美恩即衝出去大力推走鄧智堅。

姜糖追擊「薑蓉」IG

先不談今時今日，TVB竟然沿用這類以模仿藝人50年不變的方式，諸如當年盧海鵬扮羅文、梁思浩扮容祖兒，藉着挖苦製造笑點是否過時，但堂堂一個大台，居然靠這種廉價、低莊方式換取觀眾一笑，觀眾仲笑唔笑得出屬其次，但就突顯大台「方丈」本色，同時亦暴露了因循苟且的慣性製作模式。難怪有網民說：「低質又肉酸！」、「尷尬過關家姐！」、「睇到好老尷，笑位喺邊？」、「真心好有亞視執笠前嘅味道！」至於扮姜濤的鄧智堅亦不好過，被一眾出名齊心的「姜糖」湧入IG，洗版式鬧他不尊重偶像，斥責他「與其去模仿同挖苦一個比自己出色同優秀嘅人，倒不如加把勁去做一個更優秀同更有特色嘅自己，絲毫損害唔到對手不特止，仲令自己更加可憐！」

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