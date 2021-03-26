吳耀漢54歲女兒早前因涉在西貢村屋種大麻被捕，雖然患有腎病的吳耀漢在女兒被捕前曾向《蘋果》表示：「冇警察聯絡我。」但女兒被捕後，吳耀漢即把電話接駁到留言信箱。吳耀漢女兒被捕後，早已沒有跟家人同住的吳耀漢兒子吳嘉龍（Carl）貼出香港風景相及攬狗相，似事不關己。而與大馬圈外女友拍拖多年的Carl，早前更被《蘋果》影到帶同愛犬及女友出街，儼如老夫老妻。

現年44歲的吳嘉龍與女友跨過七年之癢，兩年前更聲稱有結婚打算，雖然一直未實踐娶妻承諾，但兩人感情穩定，經常拍拖買餸、拖狗散步。日前《蘋果》發現一頭長白髮的Carl與女友帶同愛犬，相約了兩個朋友一起在淺水灣商場一間餐廳用午膳。四人選了向外的座位，他們把愛犬留在餐廳外，並將愛犬綁在與餐廳距離非常近的鐵柱，而Carl的女友亦不時走出餐廳外照顧，並留了一個水兜給愛犬飲水解渴；至於Carl，大部份時間都在跟朋友聊天，而且胃口相當好，用手拿起薯條大口大口吃。

愛犬之後因百厭跳了上凳，Carl女友見狀後瞬即將牠抱下，並綁到較遠的地方，而當Carl去廁所經過愛犬時，又會停下來與愛犬玩。當去完廁所返回餐廳，他即馬上拿了點食物拋出外餵狗，不過見他與女友摸完愛犬都沒有洗手就接着用餐，似乎衞生意識欠奉。

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