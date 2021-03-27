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Lea Michele懷孕前驗出多囊卵巢綜合症 嚴重出血力保B仔

23分鐘前
是非女星Lea Michele接受Katherine Schwarzenegger（右圖）直播訪問。

《歡樂合唱團》（Glee）34歲是非女星Lea Michele去年8月為生意人老公Zandy Reich誕下兒子Ever Leo，她前日與阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）女兒Katherine開IG直播，自爆在懷孕前發現患上多囊卵巢綜合症，幾經辛苦才成功做媽咪。

多囊卵巢綜合症（Polycystic ovary syndrome）是女性的雄性激素上升所致，症狀包括月經失調、不孕以及多毛症等。Lea Michele表示她從未與其他人分享痛苦經歷：「不分享讓人聽起來不完美的恐懼或者我只是害怕。」，又指不能懷孕就是她最大的恐懼。Lea Michele表示她於2019年12月發現懷孕，但在紐約演出前開始嚴重出血，令她需要繼續接受治療。Lea又指B仔到了第20周仍然不穩定，令她感到非常焦慮：「我終於宣佈懷孕，但我當時仍不肯定是否能夠持續。」Lea Michele去年是非多多，被《歡》劇黑人舊拍檔Samantha Ware鬧爆虛偽，指曾被Lea種族歧視兼欺凌，之後有不少圈中人紛紛和應，令她形象插水，最終跪低道歉。

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