《紅日狂花》中三女走上窮途擺脫追殺，互相扶持姊妹同心。關於女性出走的公路電影不乏經典，改寫角色命運與人生。

《末路狂花》女性主義經典

要數女性公路電影經典，不得不提的當然是1991年的《末路狂花》（Thelma & Louise）。名導列尼史葛（Ridley Scott）執導，蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）及珍娜戴維斯（Geena Davis）往郊外露營，錯手開槍打死色魔，因而走上亡命之旅。電影上映後，令人反思當代女性在男權籠罩下的無奈處境，被視為當代女性主義電影代表作。片中最為人津津樂道的，還有當時仍是新人小鮮肉的畢彼特（Brad Pitt）。

《標殺令》向李小龍致敬

有昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）就一定夠癲喪血腥。奧瑪花曼（Uma Thurman）在《標殺令》（Kill Bill）飾演的新娘在血色婚禮中死裏逃生，誓要血債血償，一個人遠走加州、德州、墨西哥以至東京，將死敵殺個片甲不留。電影向香港功夫片、日本武士道及美國西部片取經，打到甩肺。奧瑪花曼的黃色黑間戰衣，更是開宗明義向李小龍致敬，令電影成為當代暴力美學典範，cult味滿瀉。

《末日先鋒：戰甲飛車》極速飄移境界

經典科幻片《末日先鋒》（Mad Max）早在1979年推出第一集，續集及第三集分別在1981及1985年面世。觀眾最為熟悉的，可能還是2015年上映的第四集。電影故事以末日荒野為背景，公路戰士Max Rockatansky（湯哈迪飾）歷盡人生苦痛，只想獨自流浪，遇上Imperator Furiosa（查理絲泰朗飾）為首的飛車難民。他們逃出強權管治，並偷走了Max的寶物。Max盛怒之下還擊，展開公路生死戰。片中民眾對抗極權高壓的情節，別具時代意義。