人氣男團MIRROR早前宣佈將於5月6至8日假九展Star Hall舉行「MIRROR “One & All Live” 2021」演唱會，日前門票開售，不足一小時即火速售罄，今天MIRROR齊人出席記者會，宣佈加開9及10日兩場次。

提到無綫日前在節目記招中找來藝人鄧智堅扮姜濤，當時主持人林盛斌（Bob）、麥美恩與馮盈盈大叫走開，被網民洗版狂轟，姜濤說：「我知道，我覺得藝人都係想令大家開心，希望大家可以輕鬆啲咁去睇每一件事。」有人覺得一班TVB藝人不尊重人，姜濤說：「又唔會，我覺得冇任何唔尊重，我都好開心有人認識我然後咁去做，大家開心啫！」在旁的Lokman更爆姜B也很喜歡模仿別人，尤其是四大天王：「相信Eric（鄧智堅）嘅出發點係for fun。」

至於Bob今天也因此事道歉，姜濤即嚇得口窒窒：「唔使、唔使、唔使……我我我……唔使嘅，我都冇任何意思，我都好開心，因為代表住大家認識你先做呢個行為。可能有部份fans係比較激動，我代我啲fans講返聲對唔住。」

Lokman嘲：人怕出名

其他隊員更齊聲起哄，指沒有人扮他們，隊長楊樂文（Lokman）更笑言：「我哋希望多元化啲囉，只係扮一個！而家唔係佢唔開心，係我哋11個唔開心！咁叻仔嘛，叻仔就有人扮㗎啦！人怕出名，姜濤怕肥呀！」

另外，MIRROR經理人黃慧君（花姐）提到姜濤被惡搞，Bob急急道歉「滅火」，花姐說：「睇完條片覺得好好笑，大家笑得好開心，藝人用諷刺形式搞笑係平常事，fans太愛錫佢，覺得係中傷，唔使咁緊張。Bob唔使道歉，佢一向都好愛錫後輩，第時見到對方都要同佢講唔好意思。」

講到網民批評無綫以舊式手法自我宣傳，花姐則表示不評論他們的宣傳手法，她更大方說：「好開心Viu同TVB有互動，對市場係好好，我都好希望將來有合作機會，我係《勁歌》出身嘅，我同MIRROR都想有機會參與《勁歌》頒獎禮，就算坐喺台下做觀眾都很開心。」花姐更笑言會致電「老爺」曾志偉。

至於今日在差不多時間出席TVB《聲夢傳奇》活動的李克勤，被問到TVB似用他去「打」MIRROR，克勤表示自己完全不知情，開工只是看安排、睇緣份。

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