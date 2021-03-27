近日因為新疆棉事件引發輿論，藝人跟品牌合作都紛紛需要割席表忠，包括陳奕迅、陳偉霆、周柏豪、彭于晏、楊穎（Angelababy）等。其中曾在微博出post「我支持新疆棉花」的周柏豪，以往與多間被清算的品牌合作，他今日到港台出席網上直播活動時，坦言不清楚合作的所有品牌是否牽涉其中，並以「暫時沒時間處理」來解釋，他指會待經理人公司了解，一腳將個波射返公司了事。

周柏豪表示，涉被清算的品牌已多年沒有合作，被問到之後會否再穿有關品牌，他說：「唔回應。」有網民提議藝人應把產品銷毀以示忠誠，他可會效法？他說：「如果假設要做到咁，我選擇捐咗佢，或者賣咗佢，然後捐錢出去幫助社會。」有眼利網民發現他的社交平台仍然有follow某一堆品牌，周柏豪說：「有啲唔鍾意我嘅人都follow我啦！裏面太多嘢，我清唔晒！」

FB晒波鞋

俗語有云「身體很誠實」，周柏豪口講自己以後盡量不用某些品牌，他除了繼續follow涉事品牌的社交平台資訊外，在周柏豪本身的社交平台仍發現到他以往穿着涉事品牌NIKE及PUMA等品牌的衣飾，但奇又奇在，微博和IG「被消失」了的相片，仍安全留守在facebook，未知這是否如周柏豪所指的「清唔晒」。

而他今天出席活動的一身打扮，上衣是他的自家品牌出品，鞋是Rick Owens的DRKSHDW系列，而黑色褲是Dior出品。雖然Dior未被點名成為被清算的品牌，但翻查資料顯示，Dior為法國時尚品牌《LVMH》集團成員之一，而LVMH加入了被指是今次推動抵制新疆棉的幕後推手、瑞士「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI），換句話說，不能排除Dior也可能成為「出事」品牌之一。

深信獲公司善待

另一方面，曾志偉早前入大台做管理層，外間揣測身為星夢旗下的周柏豪可能成棄將，他表示早前已跟對方開會，席間有何麗全、樂易玲，被笑謂定軍心，他說：「唔係外界傳到咁驚，只係未有機會睇點安排，相信上巿公司會善待員工，會好錫我。」

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