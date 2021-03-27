品牌H&M去年曾發表聲明，因懷疑大陸工廠僱用新疆少數族裔「強迫勞動」生產，宣佈終止與中國工廠合作及停止從新疆採購原料，搞到被大陸抽後算賬，而一眾玻璃心網民更發起所謂的「獵巫行動」，清算過往對新疆棉花發表拒用言論的品牌，搞到一眾藝人即時與「被點名」品牌割席表忠。

adidas亦是今次更清算目標之一，搞到彭于晏、Angelababy、張鈞甯、迪麗熱巴及易烊千璽等宣佈同adidas割席，甚至合作逾10年的全球代言人陳奕迅亦出聲明表示與品牌「終止一切合作」。adidas被一眾藝人割席不特止，就連節目亦要割，話說adidas是大陸真人騷《青春有你3》其中一個贊助商，節目中一眾參賽選手大部份時間均會着上印住品牌名的T恤錄影，adidas出事後，《青春有你3》官方宣佈前日（25日）播出的第11集要延期，但沒有任何解釋。有大陸網民提意節目將鏡頭「反轉」，將adidas變成sabiba就可解決事情。

事隔2日，延期的謎底解開，《青春有你3》終於播出，但就清楚見到節目組將所有參賽者T恤上的「adidas」打格，衫上只剩下印有參賽者名字的布牌。對於後期要將59名參賽者的T恤打格（其中一人因掉轉衫着唔使遮），一眾網民都笑指做該節目的後期好辛苦。

除此之外，另一「被清算」品牌Puma所贊助的節目《創造營2021》，同樣瘋狂打格遮logo，但最好笑的是，參賽者力丸因着上的淺啡色長褲佈滿了品牌logo，搞到後期要將力丸下身全遮，但由於褲的顏色跟肉色非常相近，搞到力丸好似冇着褲咁，真係睇到都戥佢覺得尷尬。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！