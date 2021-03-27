62歲樂壇天后麥當娜（Madonna）於2015年推出大碟《Rebel Heart》時，曾在IG貼上一張用PS將少女相換頭的照片，事隔六年少女身的「物主」終於現身，指娜姐未經同意擅自使用照片。

28歲TikTok紅人Amelia在網上貼上被娜姐改圖的原相，留言：「當麥當娜在IG放自己的照片宣傳大碟，但實際上是你的身體（我不是講笑）。」照片中，Amelia穿上T恤和格仔裙，摺起雙腳坐在床上。Amelia向傳媒表示最初看到照片時還以為只是被人惡搞，但後來竟在娜姐官方IG上看到，她表示：「我曾經兩次嘗試在IG聯絡她的團隊，但卻沒有回覆。我大笑，覺得很榮幸，但當然我希望會被標籤。我想如果你用別人的身體來玩，他們值得被提及，不過我沒有反感！」娜姐暫時未有回應，而照片至今亦未刪除，網民紛紛留言力撐Amelia，指娜姐的PS技術只得11歲程度，又支持Amelia請律師向娜姐索償。

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