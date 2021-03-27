韓國人氣話題劇《Penthouse》第二季將於下周五迎來第13集大結局，昨日播出第11集，當中劇情來個大反轉，李智雅飾演的沈秀蓮翻生回歸外，她更聯同Eugene和金素妍夾計對付大奸角嚴基俊，最終嚴基俊以殺害羅愛喬（李智雅分飾）的嫌疑被拘捕，令劇迷拍爛手掌。雖然昨晚一集的劇情緊湊，當中收視卻比上一集微跌，上下部的收視分別是21.5%及25.2%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

以「沈秀蓮」回歸

承接上一集，朴恩碩認出李智雅是「沈秀蓮」而非現時扮演的「羅愛喬」，更激動得攬實她。而李智雅設計使嚴基俊失去土地，令蝕大錢的嚴基俊大感憤怒，而此時李智雅突然被車撞倒，更被拖到火葬場被火葬，而整個過程都被CCTV拍下。原來今次是李智雅聯同Eugene和金素妍一齊報復嚴基俊，金素妍負責落藥令嚴基俊昏倒，當警察來到拘捕嚴基俊時，又帶警察到嚴基俊的密室，最終警察在密室內發現了聲稱長期被嚴基俊監禁的李智雅，以及Eugene的女兒金賢秀，令李智雅終於能以「沈秀蓮」的身份回歸。

三女報復成功

而下集預告可見嚴基俊被警方帶走，金素妍終於回復自由，李智雅亦能以真身與朴恩碩見面，兩人更似有感情戲，同時李智雅亦與兒子和女兒重逢，看似三位女主角報復成功，不過未知嚴基俊會否在臨尾兩集中作出反擊。

第三季6月播

另外，《Penthouse 2》會於下周六製作特別節目，與第一季一樣在播出後製作特輯，到時主演們將會全體出動，並講述拍攝時的幕後故事。還剩兩集的《Penthouse 2》正在進行最後的拍攝，預計於下周二拍畢，而編劇金順玉亦開始準備第三季的劇本。第二季拍攝結束後，演員們和工作人員們將稍作休息，據韓媒透露第三季將於6月播出，並將會改為逢周五播出一集，分12周播出。

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