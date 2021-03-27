《蘋果》為紀念26周年，特別推出三款限量「撐蘋果」T-shirt，分別印有《蘋果》創刊廣告經典造型、「Truth is Power」及「No more lies」！王宗堯、阮民安（Tommy）、二次創作歌手晴天林和富商劉定成先後穿上貼相到社交網分享，才女梁芷珊、藍奕邦和陳意嵐都接棒穿上力撐。

梁芷珊穿上黑色版的「Truth is Power」，在露台拍照後說：「忙了一星期，只想回家。件Tee係撐蘋果嘅，$100，我覺得撐得開心就撐。」梁芷珊還着這件tee開live。藍奕邦則揀了同款白色版，穿上後更把相片分享到IG story。

陳意嵐則選擇白色版的「撐蘋果Tee」，胸前有一個電視，螢幕上圖案寫着「No more lies」，她說：「好多人都買黑色，我揀白色『No More Lies』。傳理系畢業嘅我對『求真』始終抱有執着，咁多年嚟，未必每一個人都認同每一篇《蘋果》嘅報道手法，但香港需要新聞自由，需要報道真相。香港人，需要《蘋果日報》。」

「撐蘋果Tee」共有三款設計，分別印有《蘋果》創刊廣告經典造型、「Truth is Power」及「No more lies」款式，現於「你的優惠」購物平台預售，預售價每件HK$100。

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