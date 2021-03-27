由韓國男星甘宇成、張東潤、朴成勳等主演，集合喪屍及驅魔元素的韓國古裝新劇《朝鮮驅魔師》，於周一首播後引起爭議，因為一眾網民炮轟劇中出現中式道具及中式食物、加上又將甘宇成飾演的太宗寫成濫殺無辜的皇帝，遭網民批評歪曲歷史，廣告商更紛紛割席，最終SBS方面昨日宣佈腰斬劇集。

甘宇成IG轉非公開

而甘宇成昨日已即時將其IG官方賬號轉為非公開，其他演員張東潤、金桐俊、李侑菲、鄭彗星等都將IG有關《朝鮮驅魔師》的相關照片全部刪除。至於身為主演的張東潤更在官方IG發表道歉文，留言指自己沒有辯解的餘地，對於接拍前沒有了解這部作品，直認是他的愚昧。同時又表示：「我疏忽了用社會性的視角來審視作品，這是我的巨大錯誤。能夠和尊敬的導演、前輩和演員一起合作，所以沒有拒絕這部作品。即使被當作藉口，我也會虛心接受，我慎重向大家道歉。若大家能原諒我，將把此次事件銘記在心，以成熟的演員形象展現給大家。」

申惠善代言被抽

另外，《朝鮮驅魔師》的編劇朴繼玉之前亦執筆人氣劇《哲仁王后》，《哲仁王后》播出時亦被轟有歪曲歷史之嫌，近日因為今次風波，更令女主角申惠善的代言被抽起。而根據韓媒今日報道，《哲仁王后》的重播服務處於中斷狀態，雖然tvN方面沒有表明立場，但是因為《朝鮮驅魔師》所爆發的爭議，估計tvN未免收牽連，決定中斷了重播服務。

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