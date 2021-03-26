太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary Tong）本月2日因心臟病發猝逝，終年57歲。其太太謝玉霞（Lotty）昨日在灣仔為亡夫舉行安息禮，許志安、蔡一傑、鄭中基、林保怡、謝天華、張敬軒、黃貫中及朱茵到場送別，郭富城、黎明、劉德華及古巨基等也送上花圈。太極成員盛旦華、鄧建明（Joey）、雷有輝（Patrick）、朱翰博（Ricky）、劉賢德及太極前經理人兼是Gary姊夫的鄧祖德負責扶靈，Gary媽媽為免「白頭人送黑頭人」故未有出席。安息禮上亦有派發特刊，裏面更提到：「現在他回到主所預備的樂園裏，永遠與天父一起，並與天使們繼續在天堂裏夾Band。」

逾百歌迷致祭

太極在安息禮上，獻唱《Amazing Grace》，之後播出Gary生前片段及他創作的《一生不再說別離》，片段尾聲Gary說：「我自己衷心感謝天父、主同好感謝各位。」Lotty在台上分享Gary生前點滴，她指Gary除音樂與畫畫了得，入廚也有一手，又讚Gary性格和平、忍耐、良善及信實，但節制能力甚差，當工作時會十分投入，令健康變差。Lotty透露Gary自小有心漏病，前年1月曾因心臟衰竭入院，當時醫生指情況不樂觀，當刻Gary信主受洗，及後兩星期康復出院。

談到Gary作為丈夫，Lotty終忍不住抽泣：「佢好錫我，好就我，好孝順老人家，係好丈夫。我返學時佢照顧我媽媽，推住輪椅帶佢去飲茶。記得有次我媽媽床頭櫃壞咗，好𤷪𤺧，佢即刻落街買材料，成身汗走返上樓整返好，我媽咪好開心攬住佢，我媽咪好錫佢，奶奶都係一樣。」Gary人生尾聲仍為一間荷蘭教會親自彈奏及灌錄詩歌《為何對我這麼好》。

拒加入新成員

儀式後一眾親友及過百歌迷瞻仰遺容，向Gary作最後道別，靈柩隨即移送到哥連臣角火葬場火化，Lotty雙眼通紅神情哀傷，低頭上靈車坐在Gary的遺照旁離開。

太極眾人一同受訪，Joey Tang眼眶泛紅說：「今日佢OK靚仔，今朝心情動盪啲，𠵱家平復咗。」劉賢德更說：「好想佢醒返。」Patrick則較平靜：「同Gary太太講咗喊埋今日，大家就要收拾心情，相信Gary都想我哋繼續向前行。」眾人知Gary生前籌備一個特輯，定會為他完成，他們表示會繼續籌備太極演唱會，會否加入新成員？Ricky說：「佢好小器，我哋一定會留返個位畀佢。」Gary表弟李忠希受訪時則指Lotty及Patrick哭得最厲害。