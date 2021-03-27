導演關錦鵬和余香凝今日在港台出席網上直播活動，由於受疫情影響，關錦鵬指雖然近日正在籌備新劇本，但仍然未知何時才能開拍，不過他透露今次主力在香港取景拍攝，亦會選用香港新演員，他覺得香港電影多元化而且很有趣。對於之前再掀起「香港電影已死」的話題，杜琪峯寄語年輕人「一定要做落去」，關錦鵬亦撐年輕一代導演要有自己的想法，他說：「睇你攞邊個年代嘅戲嚟講，如果80、90年代係返唔到轉頭，咁係冇意義。係咪有新香港電影方向，出嚟就未見到，如果話已死就好似一下打落新導演，後生都會有自己諗法。」可會看好新導演能夠開拓新出路，關錦鵬說：「要幫冇問題，但佢哋會有自己諗法，未必要我哋幫忙，但有需要我哋會幫手。」而2018年他所拍的《八個女人一台戲》要視乎疫情而決定何時上映，有望年尾可出。

至於現時懷孕已7個多月的余香凝，她笑言身形開始腫脹，重了30磅。她透露有意擇日開刀生產，說：「諗諗吓冇咁大勇氣（順產），或者會擇日子，都唔係好迷信，最緊要佢健康。」現時她未肯公佈BB的性別，但她表示早前已跟丈夫拍大肚照片，稍後會放上網上平台給大家欣賞。

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