本年4月1日是張國榮（哥哥）18周年忌辰，鄭丹瑞的網上平台健康旦，將於當日舉辦《想你張國榮》音樂會，日前邀請一班歌迷分享哥哥的珍貴回憶，當中竟然有1985年哥哥穿上禮服與一名女歌迷的婚紗合照。

自稱「張太」的忠實女哥迷分享與哥哥的婚紗合照，相中的張國榮穿上白色禮服，與新娘手挽手在禮當門前合照，她說：「呢張係我同Leslie（張國榮）嘅緣份，當時1985年張國榮推出一張大碟《為你鍾情》，無綫《勁歌金曲》有一個抽獎活動，寄信去有10個女仔可以同哥哥影婚紗相，我好榮幸係其中一個，就成為咗有相為證嘅『張太』，嗰陣時仲喺廣播道77號影。」女哥迷稱能與哥哥影婚紗相，如同已經出嫁，她說：「我已經嫁咗，唔使再嫁。」鄭丹瑞笑言當年他還未擔任《勁歌》主持，而時任的《勁歌》主持是蔡楓華，隨後才由阿旦接捧。

另一名哥迷分享哥哥京劇造型的照片，於1992年5哥迷組團到北京為正在拍攝《霸王別姬》的哥哥探班，該女哥迷說：「我哋去之前有同哥哥講我哋去探班，哥哥有招呼我哋，電影公司安排我哋當晚去片場睇拍攝，有喺酒店同哥哥食飯，當晚哥哥拍『貴妃醉酒』，佢助手用相機拍低造型，哥哥好驕傲話畀我哋聽，佢拍卧魚動作時，本來用替身，但最終自己做咗，佢好開心、驕傲，我哋要求哥哥曬相送畀我哋，哥哥喺我哋多番要求下只應承曬一張，最終翌日每人送兩張寫上歌迷名字嘅造型照畀我哋。哥哥對我哋好好，叫助手買可樂畀我哋飲，又叫我哋喺街唔好亂食嘢，又叫我哋頭暈身㷫記得揾佢，佢帶咗好多備用藥。」

歌迷找出1987年哥迷聚會，當年由鄭丹瑞擔任司儀，哥迷找出一張二人同場的照片送贈給阿旦，阿旦看過後激動落淚道謝，他說：「呢張相搞到我好激動，好多謝。」鄭丹瑞表示，《想你張國榮》音樂會收到的課金不扣除成本捐到「惜食堂」讓長者買米，節目於4月1號晚7時網上播放。

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