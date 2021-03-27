ViuTV男團MIRROR早前宣佈將於5月6至8日假九展Star Hall舉行「MIRROR “One & All Live” 2021」演唱會，日前門票開售，不足1小時火速售罄，唔少fans撲飛撲個空，今日MIRROR 12子出席記者會，宣佈加開9及10日兩場次。

由於fans爭飛爭崩頭，隊長楊樂文（Lokman）希望大家冷靜，呼籲大家不要買黃牛。現時MIRROR正在為演唱會構思中，下月便開始半閉關，他們也希望可再加場，不過擔心聲帶應付不了，要由江𤒹生（Anson Kong）幫忙當「營養師」，替隊員準備開聲飲品，又笑言大家也要增肌減脂，邱傲然（Tiger）與姜濤分別要增肥及減磅，問姜濤要減多少磅？他說：「要做多啲運動，最緊要飲水，食得清淡啲。」身後的呂爵安（Edan）嘲笑姜濤起碼要減50磅，AK說：「起碼要見返腮骨，而家已見返少少。」而演唱會騷肌環節，隊友們笑言要交給邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）與李駿傑（Jeremy）3個大隻仔。

MV拍足23個鐘

為配合演唱會，MIRROR日前推出本年度首支跳唱團歌《WARRIOR》，MIRROR為了今次MV拍足23小時，隊長Lokman楊樂文表示：「其實今次歌曲籌備了一段時間，編舞上係密集咗少少，而且大家成員都有不同工作在身，都比較忙，所以濃縮咗啲時間，喺兩星期內進行相當密集式嘅訓練，而今次首歌嘅舞步，肥仔（梁業）都有份編排，肥仔出名要求高，我哋個個都跳到大汗疊細汗，都有同肥仔及排舞導師傾點樣令首歌嘅舞跳得更好，相信今次出嚟效果會好浩蕩。」

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